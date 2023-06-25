Донецк, 25 июня, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В Киевском районе Донецка около торгового центра «Донецк сити» фиксируется задымление после обстрела со стороны ВСУ. Об этом 25 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Кадр видео из телеграм-канала В Донецке сообщили о задымлении у ТЦ

«По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ «Донецк сити», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка.

В направлении Киевского района было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, Петровского — шесть снарядов того же калибра.