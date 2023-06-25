Париж, 25 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что в скором времени может вернуться к работе. Об этом 25 июня сообщает Eurosport.

IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Зинедин Зидан

«Когда вы находитесь без работы, вы смотрите на футбол по-другому. Когда это твоя команда и ты должен тренировать и готовиться к матчам, это совершенно другое. Мне это нужно. У меня этого не было уже два года, но скоро это случится», — сказал Зидан.

Зидан был главным тренером «Реала» в 2016-2018 и 2019–2021 годах. Под его руководством команда трижды выиграла Лигу чемпионов, два раза чемпионат Испании, а также Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался от предложения возглавить французский клуб «Пари Сен-Жермен». Также появлялась информация, что он может возглавить сборную Франции.