Донецк, 25 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка украинскими военными. Есть раненые, сообщает 25 июня Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото

ВСУ атаковали Киевский район Донецка. Погибший мирный житель в момент обстрела находился во дворе многоэтажного жилого дома, это видно на опубликованных каналом кадрах. Рядом виден мужчина с окровавленным лицом и руками.

Люди услышали звук, похожий на работу ПВО, в 16:40 по местному времени (совпадает с московским). Тогда же появились сообщения о «прилётах», говорится в сообщении Донецкого агентства новостей.

По словам очевидцев, взрыв произошел в районе ЗАГСа и ТЦ «Акула», там виден чёрный дым.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ не прекращают обстреливать Донецк из артиллерии. Так, утром 25 июня обстрелу подверглись Киевский и Петровский районы Донецка. За сутки 24 июня город Донецк и территорию ДНР обстреливали 26 раз.