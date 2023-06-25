Берлин, 25 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок отложила визит в ЮАР из-за событий в России. Об этом 25 июня сообщает немецкое агентство dpa.

Fabian Sommer/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок

«Министр отложила на один день свой запланированный отъезд в ЮАР, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в связи с последними событиями в России», — приводит агентство слова представителя МИД ФРГ.

Отмечается, что теперь Бербок планирует вылететь в ЮАР 26 июня во второй половине дня. Таким образом, её встречи в Кейптауне, запланированные ранее на понедельник, отменяются.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что события последних дней в России вокруг ЧВК «Вагнер» являются её внутренним делом.

24 июня президент РФ Владимир Путин в своём обращении заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил президент.