Париж, 25 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Вступление Украины в Евросоюз обернётся для других стран-участниц финансовым и геополитическим шоком, считает министр транспорта и бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон. Об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

По его словам, финансовой системе ЕС нужны реформы, в противном случае содружество не сможет принимать в состав страны, подобные Украине.

«Включать в состав ЕС государство с более чем 40 млн жителей, крупное аграрное государство, которое будет находиться в процессе восстановления, — это не только финансовое, но и геополитическое потрясение для ЕС», — сказал Бон.

Он добавил, что реформы нужны в области бюджета и финансирования, европейская политика должна быть более сильной и единой. Евросоюз, способный принять Украину и Балканские страны, которым нужна защита, будет уже другим Евросоюзом.

Как сообщало ИА Регнум, украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в ЕС. В июне лидеры стран содружества одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление. Переговоры о вступлении начнутся, если страны выполнят ряд условий, в числе которых проведение реформ. Статус кандидата означает для страны начало долгого пути по вступлению в ЕС. Так, у Хорватии, вступившей в ЕС последней в 2013 году, это заняло десять лет.

В феврале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет зависеть от готовности страны к этому. Никаких чётких сроков ни для финальной стадии переговоров, ни для самого вступления нет.