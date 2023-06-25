Екатеринбург, 25 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Курсанты Уральского юридического института, расположенного в Екатеринбурге, госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Об этом 25 июня сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя министерства здравоохранения Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«36 госпитализированы. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что по данному факту прокуратура города Екатеринбурга организовала проверку. Сотрудники прокуратуры в ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в Псковской области 30 детей из лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе госпитализировали с симптомами кишечной инфекции. После поступления сигналов о выявлении у детей признаков кишечной инфекции местные власти приняли комплекс превентивных мер. При этом глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что состояние воспитанников лагеря оценивается как состояние легкой степени тяжести, и добавила, что в скором времени, как предполагается, они смогут отправиться домой после результата анализов.