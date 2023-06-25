В Екатеринбурге госпитализировали с отравлением 36 курсантов
Екатеринбург, 25 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Курсанты Уральского юридического института, расположенного в Екатеринбурге, госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Об этом 25 июня сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителя министерства здравоохранения Свердловской области.
«36 госпитализированы. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал представитель ведомства.
Отмечается, что по данному факту прокуратура города Екатеринбурга организовала проверку. Сотрудники прокуратуры в ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, пояснили в пресс-службе.
Как передавало ИА Регнум, в Псковской области 30 детей из лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе госпитализировали с симптомами кишечной инфекции. После поступления сигналов о выявлении у детей признаков кишечной инфекции местные власти приняли комплекс превентивных мер. При этом глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что состояние воспитанников лагеря оценивается как состояние легкой степени тяжести, и добавила, что в скором времени, как предполагается, они смогут отправиться домой после результата анализов.