Галле, Германия, 25 июня, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в финале турнира в Галле (Германия). Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

Александар Джорович/РИА Новости Андрей Рублев

Рублёв 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету его соперника 19 эйсов, девять ошибок на подаче и два брейка из шести.

Таким образом, Бублик стал победителем турнира. Эта победа позволит ему подняться с 48-й на 27-ю строчку в рейтинге ATP. Рублёв занимает седьмое место.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Рублёв вышел в финал турнира в Галле. В полуфинальном матче он одержал победу над представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:4.