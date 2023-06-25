Тверь, 25 июня, 2023, 13:05 — ИА Регнум. С 12:00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья.

Пресс-служба поавительства Тверской области Тверь

В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме.