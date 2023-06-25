Москва, 25 июня, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Минно-взрывные устройства уничтожили в Новокаховском городском округе, которые были принесены водой в результате затопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Военнослужащий Вооруженных сил РФ

По её информации, военнослужащие группировки войск «Днепр» провели на территории Новокаховского городского округа инженерную разведку на предмет обнаружения минно-взрывных устройств, которые могла принести вода в населённые пункты в результате затопления после разрушения Каховской ГЭС.

«По результатам разведки объекты, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью населения, уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время угрозы для жителей населённых пунктов Новокаховского городского округа нет.

Как передавало ИА Регнум, в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены трое российских военнослужащих, которые проводили дезинфекцию гражданских объектов после разрушения Каховской ГЭС.

По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, военнослужащие получили осколочные ранения. Алексеенко уточнил, что это военнослужащие войск радиохимической и биологической защиты, проводившие дезинфекцию опасных территорий, с которых сошла вода.

По его словам, военные попали под удар дрона ВСУ на размытом кладбище Алёшек. После оказания пострадавшим первой помощи их очень быстро эвакуировали в больницу. Сейчас их жизни ничто не угрожает, но одному из бойцов требуется длительное серьёзное лечение раздробленной стопы.

В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС разрушились задвижки плотины в результате обстрелов со стороны ВСУ. В результате ЧП на станции погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы.