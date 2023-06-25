Луганск, 25 июня, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Звук мощного взрыва был слышен в разных частях Луганска, передаёт 25 июня РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрыв прогремел около 16:00 по московскому времени. Подробности выясняются.

Луганск, как и другие города и населённые пункты в новых регионах России, регулярно обстреливается Вооружёнными силами Украины. Последний обстрел был зафиксирован 11 июня. Тогда в столице ЛНР прогремели сразу несколько взрывов. Очевидцы сообщали о прилёте в район луганского авторынка.

9 июня ВСУ пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Там, кроме правительственных зданий, сквер и детская площадка, на которой всегда многолюдно, сообщал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Системы противовоздушной обороны сбили ракету, о жертвах и разрушениях не сообщалось.