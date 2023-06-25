Вашингтон, 25 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. США не меняли готовности своих стратегических сил на фоне событий в России. Об этом 25 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пока слишком рано с уверенностью говорить о том, к чему это приведёт. Я полагаю, что ситуация находится в развитии и мы пока не видели последний акт», — сказал Блинкен.

По его словам, в Вашингтоне не видели каких-либо изменений в готовности стратегических сил РФ в связи с событиями последних дней. Он добавил, что у США нет полной картины событий в России в последние дни, и в Вашингтоне ждут развития ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что в администрации Байдена не зафиксировали никаких изменений в ядерной стратегии России в связи с мятежом ЧВК «Вагнер». Газета La Repubblica писала, что в НАТО опасаются ядерного инцидента, поэтому между альянсом и Минобороны РФ состоялись неформальные контакты по этой ситуации.