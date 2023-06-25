Тула, 25 июня, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Движение транспорта по федеральным автотрассам в Тульской области восстановлено. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба правительства Тульской области в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Автомобили на трассе

Отмечается, что 23 и 24 июня в Тульской области нарушения системы жизнеобеспечения региона не было допущено, все службы продолжают осуществлять работу в штатном режиме. Уточняется, что было восстановлено движение в обоих направлениях личного и общественного автотранспорта по федеральным трассам М-2 «Крым», «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань», М-4 «Дон» по территории области, а также на границах с соседними областями.

В пресс-службе добавили, что в регионе был снят запрет на проведение массовых мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в минтрансе Московской области призвали водителей воздержаться от поездок по трассам М-2 «Крым» и М-4 «Дон». В этот день в Москве и Московской области были усилены меры безопасности, проводились антитеррористические мероприятия. Власти предупредили о возможных дополнительных проверках на дорогах.

В настоящее время по всей трассе М-4 «Дон» движение идёт в штатном режиме. Транспорт снова движется по мосту через Оку на трассе М-4 «Дон» в Московской области.