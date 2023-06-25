Красногорск, 25 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Движение по всем перекрытым мостам в Московской области было полностью восстановлено. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба минтранса Подмосковья.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобильное движение

По её информации, было открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе.

«Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого восстановлено движение автобусных маршрутов.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в подмосковном минтрансе призвали водителей воздержаться от поездок по трассам М-2 «Крым» и М-4 «Дон». 24 июня в Москве и Московской области были усилены меры безопасности, проводились антитеррористические мероприятия. Власти предупредили о возможных дополнительных проверках на дорогах.

В настоящее время движение по всей трассе М-4 «Дон» идёт в штатном режиме.