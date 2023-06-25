Херсон, 25 июня, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Три российских военнослужащих, проводившие дезинфекцию гражданских объектов после разрушения Каховской ГЭС, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 25 июня сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Krd.ru Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

«Проведали в госпитале парней, которых нацисты пытались уничтожить, пока они спасали жизнь и здоровье тысячам херсонцев. Трое получили осколочные ранения», — отметил он.

Алексеенко уточнил, что это военнослужащие войск радиохимической и биологической защиты (РХБЗ), проводившие дезинфекцию опасных территорий, с которых сошла вода.

По его словам, военные попали под удар дрона ВСУ на размытом кладбище Алёшек. После оказания пострадавшим первой помощи их очень быстро эвакуировали в больницу. Сейчас их жизни ничто не угрожает, но одному из бойцов требуется длительное серьёзное лечение раздробленной стопы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС разрушились задвижки плотины в результате обстрелов со стороны Украины. В результате ЧП на станции погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, после подрыва Каховской ГЭС нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы. Всё, что есть в реке, попадает в воду и выносится в Чёрное море, а дальше течением разносится в сторону Одессы, Румынии, Болгарии, где также возможны серьёзные неприятности.