Брюссель, 25 июня, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Попытку военного мятежа в России будут обсуждать министры иностранных дел стран ЕС на плановой ежемесячной встрече, которая пройдёт 26 июня в Люксембурге. Об этом премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ситуация в России, где произошёл уже завершившейся мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против регулярной армии, окажется в центре дискуссии на предстоящей встрече. Бельгию представит на заседании глава МИД Аджа Лябиб.

«Мы обменялись информацией о том, что происходит в России, какие последствия на земле, в том числе долгосрочные», — заявила сама Лябиб по итогам заседания в Брюсселе Совета национальной безопасности, посвящённого последним событиям в РФ.

Она добавила, что власти страны связались со всеми 780 бельгийцами, которые находятся в России, и убедились, что с ними всё в порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который распространял призывы к военному мятежу. Стороны договорились о деэскалации напряжения, о том, что вооружённые отряды ЧВК прекратят движение по территории России, а Пригожин «уйдёт в Белоруссию». В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.