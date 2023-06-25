Мелитополь, 25 июня, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по складам с боеприпасами ВСУ во временно оккупированном Киевом городе Запорожье. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Минувшей ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили под Харьковом склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Кушугума Запорожской области и склад боеприпасов украинской 60-й механизированной бригады в Херсонской области.

На херсонском направлении был уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившийся у посёлка Казацкое.

ВСУ продолжили попытки атак на четырёх направлениях: донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском.