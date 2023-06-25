Киев, 25 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Украинская ассоциация футбола потребовала исключить Россию из международной (ФИФА) и европейской (УЕФА) организаций из-за участия крымских команд в розыгрыше чемпионата России, соответствующие обращения были направлены украинской ассоциацией 25 июня.

John Fischer Футбол

«Обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения Российской Федерации членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям мировой футбольной семьи», — сказано в обращениях.

Ранее футбольные клубы «Рубин» (Ялта) и «Севастополь» получили необходимые документы для участия в розыгрыше чемпионата России по футболу во второй лиге в сезоне 2023–2024 годов.

После возвращения Крыма в состав России в 2014 году клубы из республики перестали участвовать в розыгрыше украинского чемпионата. При этом УЕФА запретила им играть в чемпионате России и пригрозила РФ санкциями в случае возможного нарушения.

Руководители российской федерации футбола вели переговоры с европейской ассоциацией. Крымские клубы разыгрывали чемпионат республики. В 2022–2023 годах также обсуждалась возможность проведения чемпионата регионов, вышедших из состава Украины и вернувшихся в состав России в 2014–2022 годах.

В феврале 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине российская сборная и клубы были исключены из международных соревнований. В Москве допустили возможность перехода из европейской федерации в азиатскую, а крымские клубы получили лицензии для участия в чемпионате.