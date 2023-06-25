Москва, 25 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Средства ПВО России за минувшие сутки перехватили в зоне специальной военной операции ракету «Точка-У», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожила четыре беспилотника ВСУ, сообщили 25 июня в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости Российский военнослужащий

«Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Всего за время проведения СВО было уничтожено 444 самолёта ВСУ, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня и другая техника, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 25 июня в Минобороны также сообщили о продолжении попыток ВСУ наступать на четырёх направлениях (краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском), отражении 10 атак противника в районе Артёмовска, пресечении деятельности двух групп диверсантов и уничтожении нескольких складов с боеприпасами.