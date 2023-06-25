Москва, 25 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ликвидировали на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По её информации, на южнодонецком направлении около Времевского выступа артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Восток» в течение суток отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населённого пункта Приютное Запорожской области.

Отмечается, что на запорожском направлении Вооружённые силы России отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Работино Запорожской области.

Помимо этого, оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесла поражение живой силе и технике противника около города Орехов и населённого пункта Новоданиловка Запорожской области, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что общие потери противника за минувшие 24 часа на этих направлениях составили более 170 военнослужащих ВСУ, также был ликвидирован один танк, три автомобиля, четыре боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», одна Д-30.

В районе населённого пункта Кушугум Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили под Харьковом склад боеприпасов украинской мехбригады.

ВСУ в течение суток продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.