Москва, 25 июня, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки до 430 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что ВСУ потеряли 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа и гаубицу Д-30.

Кроме того, около населённого пункта Авдеевка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские войска отразили десять атак ВСУ в районе города Артёмовска в ДНР. Ещё четыре атаки было отражено около населённых пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Первомайское.