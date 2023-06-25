Белград, 25 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Сербия отказалась закупать у Турции беспилотные летательные аппараты «Байрактар», после того как турки поставили их Приштине. Об этом 25 июня заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Мы отказались купить «Байрактары», потому что они дали их Приштине. Мы не будем сотрудничать с ними таким образом», — сказал Вучич.

Он добавил, что недавно Сербия получила китайские беспилотники CH-90, а через пять месяцев получит тысячу дронов-камикадзе с Ближнего Востока.

По словам Вучича, Турция серьёзно вооружала военизированные Силы безопасности Косово (СБК) противотанковыми ракетами, гаубицами, «Байрактарами».

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня власти самопровозглашённой республики Косово решили запретить въезд на территорию края автомобилям, имеющим сербские номерные знаки.

29 мая в Косово начались столкновения между проживающими в крае сербами и косовскими силовиками. Стычки вспыхнули на фоне недовольства жителей ряда городов, в которых мэрами избрали косоваров, несмотря на то, что в этих населённых пунктах подавляющее большинство жителей составляют сербы.