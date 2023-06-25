Москва, 25 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Склады боеприпасов, предназначенных для снабжения украинских войск, уничтожены в Херсонской и Запорожской областях, сообщил 25 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС Боевая работа российских военных в Херсонской области

Так, на херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившийся у посёлка Казацкое, заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе посёлка Кушугум Запорожской области.

Склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в районе села Огурцово Харьковской области. Ещё одного склада с боеприпасами противник лишился под Авдеевкой в ДНР. Он предназначался для 110-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки, по данным Минобороны, украинские войска продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. При этом потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих, на донецком до 430, на краснолиманском — до 130 человек.