Вашингтон, 25 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Изучавшая честность в поведении людей исследовательница Франческа Джино из Гарвардского университета подверглась критике за возможную фальсификацию результатов своих работ. Об этом 25 июня пишет газета New York Times.

Keith Levit/Global Look Press Здание Гарвардского университета

«В последние дни сфера изучения поведения человека понесла серьёзный удар», — говорится в статье.

Отмечается, что Джино раскритиковали за результаты как минимум одной её работы, посвящённой тому, как выявить честность. Речь идёт об исследовании, в котором утверждалось, что люди сообщают в верхней части листа налоговых документов более правдивую информацию. Позже оно многократно цитировалось другими учёными.

Теперь университет проинформировал соавторов Джино, что это исследование содержит сфальсифицированные результаты. В публикации отмечается, что в академическом сообществе эти обвинения вызвали большой резонанс.

Как сообщало ИА Регнум, голландский учёный Леон Симонс предрёк Земле беспрецедентные природные аномалии. По его словам, в 2023 году Землю ожидает жара, проливные дожди, ураганы и другие аномальные природные явления из-за усиления тёплого течения Эль-Ниньо. Исследователь привёл данные, из которых следует, что в августе Эль-Ниньо усилит своё влияние в центральной и восточной частях Тихого океана.