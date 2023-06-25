Учёная из Гарварда сфальсифцировала результаты исследований про честность
NYT: учёную из Гарварда, которая занималась исследованием честности, уличили во лжи
Вашингтон, 25 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Изучавшая честность в поведении людей исследовательница Франческа Джино из Гарвардского университета подверглась критике за возможную фальсификацию результатов своих работ. Об этом 25 июня пишет газета New York Times.
«В последние дни сфера изучения поведения человека понесла серьёзный удар», — говорится в статье.
Отмечается, что Джино раскритиковали за результаты как минимум одной её работы, посвящённой тому, как выявить честность. Речь идёт об исследовании, в котором утверждалось, что люди сообщают в верхней части листа налоговых документов более правдивую информацию. Позже оно многократно цитировалось другими учёными.
Теперь университет проинформировал соавторов Джино, что это исследование содержит сфальсифицированные результаты. В публикации отмечается, что в академическом сообществе эти обвинения вызвали большой резонанс.
Как сообщало ИА Регнум, голландский учёный Леон Симонс предрёк Земле беспрецедентные природные аномалии. По его словам, в 2023 году Землю ожидает жара, проливные дожди, ураганы и другие аномальные природные явления из-за усиления тёплого течения Эль-Ниньо. Исследователь привёл данные, из которых следует, что в августе Эль-Ниньо усилит своё влияние в центральной и восточной частях Тихого океана.