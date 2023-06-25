Москва, 25 июня, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Один из основателей партии «Яблоко», соавтор Конституции России Виктор Шейнис скончался на 93-м году жизни, сообщил 25 июня лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в своём Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости Виктор Шейнис

«Умер Виктор Леонидович Шейнис, великий гражданин и мыслитель, соавтор свободной главы Конституции России, человек, который придумал партию «Яблоко», — написал он.

Виктор Шейнис родился в Киеве в 1931 году, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, работал учителем истории и аспирантом Института востоковедения в Москве.

В 1990–1993 годах участвовал в разработке российской Конституции и избирательного законодательства страны. Он был депутатом Госдумы России в 1994–1999 годах.

В 1993 году Шейнис участвовал в создании политической партии «Яблоко», до последнего времени был членом федерального политического комитета этой партии.