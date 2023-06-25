Белград, 25 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич счёл несомненным иностранное участие и поддержку попытки мятежа группы «Вагнер». Об этом он заявил в эфире TV Pink.

Эрик Романенко/ТАСС Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер»

«Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей», ­ — заявил он.

Сербский лидер уточнил, что в России иностранные службы знали точно, какую тему выбрать.

«Заявили — у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно — мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить её ножом в спину в самый тяжёлый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания», — такое мнение высказал Вучич.

Как передавало ИА Регнум, Вучич также заявил, что остановить негативное развитие событий в России мог благодаря своему авторитету только президент России Владимир Путин, что он и сделал. По его мнению, хотя президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс существенный вклад в разрешение кризисной ситуации, решающей была именно роль президента России.

Вучич также отметил, что Сербия никогда не поддержала бы мятеж ни в России, ни в какой другой стране, поскольку в Белграде понимают, что власть должна меняться только по итогам выборов.

24 июня в обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.