Липецк, 25 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию региона, сообщила 25 июня пресс-служба регионального правительства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — сказано в сообщении.

Власти Липецкой области 25 июня возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. В правительстве региона отметили, что практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 24 июня информировал, что на территорию региона зашла техника ЧВК «Вагнер». Он добавил, что правоохранители и местные власти принимают все необходимые меры для безопасности населения. Глава области отметил, что ситуация находится под контролем.

До этого пресс-служба правительства региона сообщила об ограничении движения на всех выездах на трассу М-4 «Дон» в области. При этом водителям разрешили съезжать с федеральной трассы и рекомендовали заранее выбирать пути объезда.