Херсон, 25 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. После удара ВСУ по Чонгарскому мосту усилена противоракетная защита гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Об этом 25 июня сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Защита против ракет усилена», — написал Сальдо.

Он отметил, что власти принимают меры, чтобы в дальнейшем не дать преступному киевскому режиму возможности наносить урон гражданской инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, Сальдо заявил, что строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области. Мостостроители ведут ремонт ударными темпами.

22 июня в 4 часа утра ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту. Было повреждено дорожное покрытие, жертв в результате обстрела не было. Как отметил Сальдо, на эту бессмысленную с военной точки зрения атаку последует серьёзный ответ.

24 июня Минобороны России информировало, что в ответ на удар ВСУ по Чонгарскому мосту был уничтожен склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.