Москва, 25 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Цена билетов за границу пришла в норму после скачка цены, который произошёл накануне. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Игорь Зарембо/РИА Новости Авиабилеты

По её информации, цена билета на рейс Emirates Москва — Дубай 25 июня составляет 48 тысяч рублей (тариф с багажом). При этом 26 июня стоимость перелета на этом направлении значительно дешевле: билет на прямой рейс «Победы» стоит 20,5 тысяч рублей (без багажа).

За билет на вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул на 25 июня придётся заплатить 25 тысяч рублей (без багажа), на следующей неделе в этот город можно будет улететь за 13,5 тысяч рублей «Победой» (без багажа).

В Анталью «Аэрофлот» 25 июня может доставить за 25 тысяч рублей, а на следующей неделе с AZUR Air — за 12 тысяч рублей.

На 26 июня имеются билеты на Turkish Airlines в Анкару за 26,7 тысяч рублей (тариф без багажа).

Билет до Еревана 25 июня со стыковкой в Сочи стоит от 25,6 тысяч рублей, а за прямые перелёты Fly Arna придётся заплатить от 44 тысяч рублей. На следующей неделе стоимость билетов на прямые рейсы начинаются от 29,3 тысяч рублей. Все билеты — без багажа.

Отмечается, что летать в Тбилиси неудобно и дорого. Так, цена самого дешёвого билета на сегодняшний день составляет 41,4 тысячи рублей (с двумя пересадками). А прямой рейс 26 июня стоит от 108,3 тысячи рублей, при это 28 июня билет можно купить от 34 тысяч рублей (тариф с багажом).

Уточняется, что подобная ситуация сложилась и с билетами в Белград, в этот город можно улететь 25 июня за 71 тысячу рублей с пересадкой в Сочи. На следующей неделе цена билетов начинается от 65 тысяч рублей, при этом прямых рейсов нет.

В пресс-службе отметили, что в Астану всё ещё доступны экстремально низкие тарифы. Так, «Аэрофлот» 25 июня может доставить в этот город всего за 7,5 тысячи рублей. Подобные тарифы есть и на 26 июня.

Отмечается, что цена билетов на прямые рейсы в Алма-Ату на следующей неделе начинается от 18,2 тысячи рублей и от 41 тысячи рублей на 25 июня.

Уточняется, что все цены указаны на одного человека в одну сторону.

Ранее в ассоциации туроператоров сообщали, что стоимость авиабилетов в Стамбул из Москвы с вылетом на 25 июня 2023 года по состоянию на 13:20 24 июня 2023 года по Москве выросла в два раза в сравнении с результатами мониторинга в 11:00 того же дня. Минимальная стоимость билетов в Стамбул из Москвы с вылетом 25 июня составляет 20,6 тыс. руб. за человека в одну сторону без багажа с длительной пересадкой в Сочи, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в связи с введением режима контртеррористической операции в столице и ряде других регионов массовые мероприятия в Москве отменены, но городские службы работают в обычном режиме, движение по дорогам не затруднено. При этом аэропорты Москвы сообщили, что работают в штатном режиме.