Белград, 25 июня, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Остановить негативное развитие событий в России мог, благодаря своему авторитету, только президент РФ Владимир Путин, что он и сделал, заявил 25 июня президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Сербии Александр Вучич

«Всё завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной», — сказал Вучич в эфире телеканала TV Pink.

По его мнению, хотя президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс существенный вклад в разрешение кризисной ситуации, решающей была именно роль президента России.

Как сообщалось ранее, Вучич также отметил, что Сербия никогда не поддержала бы мятеж ни в России, ни в какой другой стране, поскольку в Белграде понимают, что власть должна меняться только по итогам выборов.

24 июня в обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.