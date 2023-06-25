Херсон, 25 июня, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Строители приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, заявил 25 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости Поврежденный Чонгарский мост

«Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», — информировал Сальдо в своём Telegram-канале.

Врио губернатора также отметил, что над восстановлением работают настоящие профессионалы.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня в 4 часа утра ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту. Было повреждено дорожное покрытие, жертв в результате обстрела не было. Как отметил Сальдо, на эту бессмысленную с военной точки зрения атаку последует серьёзный ответ.

24 июня Минобороны России информировало, что в ответ на удар ВСУ по Чонгарскому мосту был уничтожен склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Изначально спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что Чонгарский мост повреждён незначительно, его восстановление не займёт много времени. Однако позднее Сальдо уточнил, что в ближайшие 15–20 дней, а возможно, и дольше мост будет непригоден для передвижения.