Яковлевский район, Приморский край, 25 июня, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Тела двух мальчиков, пропавших в Приморском крае, обнаружены на дне реки Арсеньевка в Яковлевском районе, сообщили 25 июня в пресс-службе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тела мальчиков 2012 и 2014 годов рождения обнаружены на дне неподалеку от места купания», — сообщил ТАСС представитель надзорного органа.

Чуть ранее главк МЧС на своём сайте информировал об обнаружении одного из трёх пропавших детей. «Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик утонул. Поиски продолжаются», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся.

По факту исчезновения трёх малолетних детей было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Поисковые мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.