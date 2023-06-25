Вашингтон, 25 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В НАТО опасаются ядерного инцидента, поэтому между альянсом и Минобороны России состоялись неформальные контакты по ситуации с ЧВК «Вагнер». Такое мнение было высказано в газете La Repubblica.

Xander Heinl/Global Look Press

По информации газеты, главными темами переговоров стали вопросы по недопущению риска эскалации и недопущение ядерного инцидента.

Журналисты отмечают, что внимание НАТО было акцентировано на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, которые готовы к немедленному применению.

Авторы публикации полагают, что Запад хотел прояснить, что он не играет никакой роли в действиях, на которые решились мятежники.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко условились о посредничестве Минска для урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер». Ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряжённости. В результате была достигнута договорённость, что ЧВК вернётся в лагеря расположения. Бойцы группировки, участвовавшие в событиях, не будут подвергаться преследованию, подтвердили в Кремле.

Ближе к полуночи 24 июня бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Колонна ЧВК направилась на свои позиции в полевые лагеря, подтвердили власти Ростовской области.