Грозный, 25 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Чеченские бойцы оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач, заявил 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«В связи с последними событиями чеченские подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль», — написал он, добавив, что ситуация завершилась без прямой конфронтации.

По словам Кадырова, для решения этой задачи были привлечены командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов и командир полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиев. Глава Чечни подчеркнул, что чеченские бойцы блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. «Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Чечни выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину. Чеченские силовики выехали в те российские регионы, где возникла напряжённость из-за провокационных действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы приложить все усилия для сохранения единства России и защиты её государственности.

Ближе к полуночи 24 июня бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Колонна ЧВК направилась на свои позиции в полевые лагеря, подтвердили власти Ростовской области.