Москва, 25 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Бойцы спецподразделения «Ахмат» возвращаются в зону проведения спецоперации из Ростова-на-Дону и Ростовской области, куда они были временно передислоцированы для подавления вооруженного мятежа. Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Кадр из видео Бойцы спецподразделения «Ахмат»

«Мы «Ахмат» полностью с передовой не снимали. Были сняты только те, которых возможно было заменить другими подразделениями. На данный момент подразделения «Ахмат» потихоньку возвращаются в зону спецоперации для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки», — приводит ТАСС его слова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815515" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Алаудинов сообщил о возвращении бойцов «Ахмата» в зону спецоперации

Как передавало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину. Он призвал военных, силовиков, губернаторов, граждан сплотиться вокруг национального лидера. Глава Чечни призвал бойцов ЧВК «Вагнер» думать о будущем России, о своих семьях и детях.

Президент России Владимир Путин заявил, что России и её народу попытались нанести удар в спину. Он пообещал, что власти не допустят повторения трагедии 1917 года, которая обернулась распадом государства и гражданской войной, а все преступники понесут наказание в соответствии с законом.

Чеченские силовики выехали в те российские регионы, где возникла напряжённость из-за провокационных действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы приложить все усилия для сохранения единства России и защиты её государственности.

Ближе к полуночи 24 июня бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Колонна ЧВК направилась на свои позиции в полевые лагеря, подтвердили власти Ростовской области.