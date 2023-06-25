Москва, 25 июня, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Слова президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского об исходящей от России ядерной угрозе являются бурным потоком сознания и не стоят комментариев. Об этом 25 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — сказал Лавров.

Он добавил, что слова Зеленского являются ещё более бурным потоком сознания, и отметил, что не может отвечать за психологическое состояние людей, которые ежедневно доказывают свою неадекватность.

Ранее Байден заявил, что считает реальной угрозу применения тактического ядерного оружия Россией.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что в администрации Байдена не зафиксировали никаких изменений в ядерной стратегии России в связи с мятежом ЧВК «Вагнер».