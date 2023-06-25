Краснодар, 25 июня, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону осуществляют свою работу в штатном режиме, билеты есть в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию. Об этом сообщили журналистам в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Узаков Вокзал Ростова-на-Дону

«Авто — и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, заторов на дорогах нет.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что движение транспорта по автотрассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановлено. Он отметил, что ситуация в регионе стабилизировалась, необходимые ограничительные меры по въезду-выезду из города сняты.

Автобусные рейсы на юг 25 июня состоятся по расписанию.

На автотрассах Краснодарского края сняли все ограничения, которые были ранее введены. Ранее в Краснодарском крае водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области.