Москва, 25 июня, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры укрепрайона ВСУ на купянском направлении. Видео размещено 25 июня в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео Уничтожение укрепрайона ВСУ

«После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесён удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции боевиков ВСУ, боеприпасы и вооружение были полностью уничтожены.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815511" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны РФ показало уничтожение укрепрайона ВСУ на купянском направлении

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Минобороны опубликовало кадры поражения ронетранспортёра ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Также было опубликовано видео уничтожения опорного пункта ВСУ.

22 июня появилось видео поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.