Белгород, 25 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Над селом Долгое Белгородской области сбит беспилотник. Об этом 25 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое», — говорится в сообщении.

Он добавил, что последствия уточняют оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что вечером 24 июня украинские военные направили беспилотник на одно из промышленных предприятий в Шебекино. В результате произошло небольшое возгорание, прибывшие спасатели ликвидировали огонь.