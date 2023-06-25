Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
Гладков: над селом Долгое Белгородской области сбит беспилотник
Белгород, 25 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Над селом Долгое Белгородской области сбит беспилотник. Об этом 25 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обломки БПЛА
«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое», — говорится в сообщении.
Он добавил, что последствия уточняют оперативные службы.
Как передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что вечером 24 июня украинские военные направили беспилотник на одно из промышленных предприятий в Шебекино. В результате произошло небольшое возгорание, прибывшие спасатели ликвидировали огонь.