Москва, 25 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Киеве произошли аварийные отключения света. Об этом 25 июня сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, аварийные отключения фиксируются в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Днепровском, Дарницком районах города.

Как передавало ИА Регнум, на территории подконтрольного Украине города Запорожье прогремел взрыв. В подконтрольной Украине части Запорожской области звучат сирены воздушной тревоги.

На Украине ранним утром 24 июня повторно объявили воздушную тревогу в Киеве и областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киеве, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях. Тревогу объявили на разных территориях в период с 05:44 до 05:51.