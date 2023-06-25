Вашингтон, 25 июня, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Евросоюз усилил свой санкционный арсенал, который позволил наказывать государства, помогающие России уклоняться от санкций, но, скорее всего, этот механизм применён не будет. Об этом сообщило издания Politico, ссылаясь на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы статьи отмечают, что не все в странах Евросоюза согласны с тем, что введение новых санкций было хорошим шагом, и настаивают на том, чтобы сделать эти ограничения крайней мерой.

Отмечается, что несколько стран, в том числе Германия, обеспокоены тем, что такой механизм нанесёт ущерб дипломатическим отношениям и даже заставит государства сблизиться с Россией и Китаем.

«Мы не хотим рисковать сразу переходом к карательным мерам, которые влекут за собой огромный потенциальный риск подтолкнуть эти компании, особенно в Центральной Азии, в объятия Путина. А это прямо противоположно тому, чего мы хотели», — приводят авторы слова одного из дипломатов Евросоюза.

Отмечается, что дипломаты подписали дополнительное заявление, в котором излагается процедура введения санкций в отношении третьих стран. В этом заявлении подчеркивается необходимость контролировать выполнение и помогать третьим странам исправить ситуацию, в которой меры можно обойти, и указывается, что дипломатическая работа и адресная техническая помощь должны иметь приоритет над наказанием стран, говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Москву, а также более ста физических лиц. Евросовет также включил в пакет механизм борьбы с обходом санкций, который позволит вводить ограничения против третьих государств.

Согласно документу, Евросоюз полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. ЕС запретил въезд полуприцепов и прицепов из России, а также заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов. Также был расширен список запрещённых к транзиту через территорию России военных и высокотехнологичных товаров.