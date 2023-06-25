Москва, 25 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В связи с тем, что 26 июня в Москве объявлен нерабочим днём, резервный день для сдачи экзаменов назначен на 1 июля. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Проведение ЕГЭ

«В связи с объявлением понедельника нерабочим днём резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём. Перед этим в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях вводится режим контртеррористической операции.

В тот же день, вечером пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что 26 июня в Москве остаётся нерабочим днём.