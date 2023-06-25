Воронеж, 25 июня, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В Воронежской области все автовокзалы работают в штатном режиме. Об этом 25 июня сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Дарья Драй ИА Регнум Автомобильное движение

«Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию», — говорится в сообщении.

В Липецкой области также возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. В правительстве региона отметили, что практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на автотрассах Краснодарского края сняли все ограничения, которые были ранее введены.

24 июня в Краснодарском крае водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области. Кроме того, перекрывали трассы в Липецкой, Калужской, Воронежской, Тульской областях и других регионах РФ.