Херсон, 25 июня, 2023, 10:37 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки выпустили по населённым пунктам левобережной части Херсонской области 75 мин и снарядов. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что за сутки ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Крынки, Голую Пристань, Старую Збурьевку, Новую Каховку, Каховку, Кардашинку, Таврийск.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в администрации Херсонской области заявили, что в регионе оперативная ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Отмечается, что не было зафиксировано попыток наступления со стороны украинских боевиков. Также там добавили, что в Херсонской области усилены меры безопасности, включая силы противовоздушной обороны.

Вооружённые силы Украины утром воскресенья, 25 июня, обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка. В направлении Киевского района города было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, Петровского — шесть снарядов того же калибра.