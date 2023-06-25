ВСУ выпустили по левобережной части Херсонской области 75 мин и снарядов
Херсон, 25 июня, 2023, 10:37 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки выпустили по населённым пунктам левобережной части Херсонской области 75 мин и снарядов. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за сутки ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Крынки, Голую Пристань, Старую Збурьевку, Новую Каховку, Каховку, Кардашинку, Таврийск.
Как передавало ИА Регнум, 24 июня в администрации Херсонской области заявили, что в регионе оперативная ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Отмечается, что не было зафиксировано попыток наступления со стороны украинских боевиков. Также там добавили, что в Херсонской области усилены меры безопасности, включая силы противовоздушной обороны.
Вооружённые силы Украины утром воскресенья, 25 июня, обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка. В направлении Киевского района города было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, Петровского — шесть снарядов того же калибра.