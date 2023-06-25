Астана, 25 июня, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл внеочередное заседание Совета безопасности республики в связи с ситуацией в России. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В ходе заседания премьер-министр, генпрокурор, председатель Комитета национальной безопасности, главы минобороны и МВД страны доложили Токаеву о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в России, указано в сообщении.

«Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана», — отметили в пресс-службе.

Токаев напомнил, что поддержал меры российских властей, предпринятые 24 июня в условиях призывов к вооружённому мятежу. Об этом он ранее заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Казахстанский лидер приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий. Он поручил главам ведомств быть готовыми реагировать на возможные угрозы кризисных ситуаций.

Отмечено также, что казахстанцев обеспокоила ситуация в России — дружественной стране, граница Казахстана с которой — самая протяжённая в мире.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным на фоне попытки вооружённого мятежа в стране с участием ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что мятежники и все сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание. О ситуации в стране российский президент проинформировал своих коллег в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане, а также лидера Турции.

В тот же день в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным была достигнута договорённость о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости. Лукашенко проинформировал Путина о результатах переговоров. Глава Российского государства поблагодарил коллегу за проделанную работу.