Москва, 25 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Ссылки на подборки документальных и художественных фильмов появятся в новых учебниках по истории России, они дополнят основной учебный материал. Для этого в издания включены специальные QR-коды, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Егор Алеев/ТАСС Учебники истории

По его словам, в текст учебника включены рекомендации по использованию дополнительных материалов, документальных и художественных фильмов, большой список литературы. Они предназначены для школьников и педагогов.

«Некоторые ссылки даются в форме QR-кодов, то есть в максимально простой и технологичной форме», — приводит ТАСС его слова.

Мединский уточнил, что в результате преподаватели и ученики получат дополнительный иллюстративный материал. Учебники для 10 и 11 класса передаются в издательства, их поступление в школы ожидается к 1 сентября. Затем начнётся работа над учебниками для 5-9 классов.

Как передавало ИА Регнум, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что причины начала спецоперации России на Украине входят в программу уроков истории в 10-м и 11-м классах, этой теме посвятят не один и не два часа. Он отметил, что учебник для 11-х классов будет дополнен, как только Россия победит.

Ранее Кравцов сообщил, что в новых школьных учебниках по истории появятся карты с новыми регионами России. Глава Минпросвещения отметил, что в учебнике есть портреты героев спецоперации, изображение памятников, «Саур-Могилы». Учебник по истории будет единым для всех школ России.