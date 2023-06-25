Яковлевский район, Приморский край, 25 июня, 2023, 08:40 — ИА Регнум. В Арсеньеве возбудили уголовное дело по факту исчезновения трёх малолетних детей. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

24 июня в Яковлевском районе четверо детей восьми, десяти и 12 лет отправились купаться в реке Арсеньевка без присмотра взрослых.

В материалах дела указано, что во время купания один мальчик начал тонуть и звать на помощь друзей. Те попытались его спасти, в результате их унесло течением.

Мальчику удалось зацепиться за корягу и вылезти на берег, он позвонил матери и рассказал о случившемся, пояснили в пресс-службе.

По факту исчезновения трёх малолетних детей было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Поисковые мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Местонахождение троих детей до настоящего времени неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, в полдень 24 июня два мальчика и девочка пошли на реку Арсеньевка, домой они не вернулись. Полиция организовала поиск. Присоединились спасатели и волонтёры.

14 июня две школьницы утонули в Круглом пруду на территории петербургского музея-заповедника «Петергоф», где они находились со взрослыми родственниками. Последние не заметили, как дети пропали, при этом вокруг было много очевидцев. Предположительно, девочки решили искупаться прямо в одежде.