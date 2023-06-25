Вашингтон, 25 июня, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Учёную из Гарвардского университета Франческу Джино, ранее занимавшуюся исследованиями честности в поведении людей, заподозрили в подтасовке результатов своих исследований. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на отчёт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В последние дни сфера понесла серьёзный удар — обвинения в сторону известного учёного-бихевиориста о фальсификации результатов исследований, включая по меньшей мере одно, посвящённое тому, как выявить честность», — написали авторы статьи.

Отмечается, что речь идёт о профессоре Гарвардской школы бизнеса Франческе Джино, которая в 2012 году в своём исследовании указала, что более правдивые сведения в своих налоговых документах люди сообщают в верхней части листа.

Позже это заключение сотни раз цитировали другие учёные, уточнила газета, добавив, что университет оповестил соавторов Джино по данной работе о том, что в исследовании есть сфабрикованные результаты.

Авторы статьи привели слова другого учёного-бихевиориста из Пенсильванского университета, который заявил, что обвинения вызвали большой резонанс в академическом сообществе, поскольку Джино — ведущий учёный в этой области с большим количеством сотрудников и научных статей.

Собеседник добавил, что сейчас проверяет свои совместные работы с Джино на предмет фальсификаций, то же делают и многие другие учёные.

Уточняется, что ни сама исследовательница, ни представители Гарвардской школе бизнеса не ответили на соответствующий запрос издания.

Как передавало ИА Регнум, голландский исследователь климата Леон Симонс предрёк Земле беспрецедентные природные аномалии. Он заявил, что в 2023 году Землю ожидает жара, проливные дожди, ураганы и другие аномальные природные явления из-за усиления тёплого течения Эль-Ниньо.

Симонс привёл данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Института изменения климата при Университете штата Мэн, из которых следует, что в августе Эль-Ниньо усилит своё влияние в центральной и восточной частях Тихого океана.