Шебекино, Украина, 25 июня, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Жители города Шебекино Белгородской области в случае стабилизации ситуации смогут вернуться домой. Совещание на эту тему пройдёт 25 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«Сегодня с утра проведу совещание по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от Министерства обороны, если всё-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернёмся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города, это сообщение сделаю в 10 часов утра», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Гладкова, накануне, 24 июня, в Белгородской области прошли выпускные. Вечером главы районов доложили губернатору, что мероприятия прошли спокойно. По ночным событиям информации пока нет, добавил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.

Обстрелы Шебекино со стороны ВСУ усилились в начале июня 2023 года. Власти организовали эвакуацию жителей, их временно разместили в Белгороде и других населённых пунктах региона. Часть жителей Шебекино отказались покидать свои дома и остаются в городе. С 21 июня пропускной режим на въезде и выезде из Шебекино, кроме ночного времени, отменили.