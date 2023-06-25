Москва, 25 июня, 2023, 08:05 — ИА Регнум. В двух российских областях пока сохраняется ограничение движения по трассе М-4 «Дон». Об этом сообщил «Автодор» в своём Telegram-канале 25 июня.

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Отмечается, что сохраняется ограничение движения по М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня движение было частично перекрыто на автотрассах «Урал», «Дон» и «Крым» в Московской области.

Ранее водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области. Кроме того, перекрывали трассы в Липецкой, Калужской, Воронежской, Тульской областях и других регионах РФ.

Все ограничительные меры были связаны с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер».