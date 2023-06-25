Токио, 25 июня, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба обсудил с помощником президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщило агентство Kyodo.

Джейк Салливан

По информации Kyodo, в ходе переговоров стороны также договорились о продолжении сотрудничества. Переговоры состоялись в онлайн-режиме во время саммита представителей западных стран с коллегами из государств глобального Юга в Копенгагене.

Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида получил доклад Министерства иностранных дел страны по ситуации в России.

Как передавало ИА Регнум, в течение дня 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате был достигнут ряд договорённостей по деэскалации напряжения.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале сообщил, что военнослужащие частной военной компании покинули Ростов-на-Дону и направились в свои полевые лагеря.